Tras los informes de una supuesta orden del magnate para que los desarrolladores ajustaran cuanto antes el algoritmo de Twitter para favorecer su publicaciones, Elon Musk salió a defenderse de lo que considera “un ataque” por parte de los medios de comunicación de renombre en Estados Unidos.

(Lea también: Señalan a Elon Musk de sucia jugada en Twitter para que más personas lo vean)

A través de varios ‘psots’ publicados en su cuenta de Twitter, Musk aseguró que los medios que originaron la noticia “informaron incorrectamente”, negando que la popularidad de sus tuits hubiese aumentado por encima de los niveles normales en los últimos días.

Several major media sources incorrectly reported that my Tweets were boosted above normal levels earlier this week.

A review of my Tweet likes & views over the past 6 months, especially as a ratio of followers, shows this to be false.

We did have a bug that briefly caused… https://t.co/nM3SgUfoM7

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023

(Vea también: Blindar su cuenta de Twitter es posible: truco para no pagarle un peso a la ‘app’)

En su defensa, el empresario propietario de la plataforma invitó a sus críticos a realizar una revisión profunda de los “me gusta” y “vistas” de sus publicaciones durante los últimos meses, demostrando que incluso antes de ser dueño de Twitter alcanzó hasta 311 millones de impresiones solo en un tuit.

“Tuvimos un error que provocó brevemente que las respuestas tuvieran la misma prominencia que los Tweets principales, pero ya se ha solucionado”, aseguró Elon Musk.

Además, aclaró a los usuarios de esa plataforma que “si mucha gente a la que sigues o te gusta también me sigue, es muy probable que el algoritmo recomiende mis tuits. No es muy sofisticado“.

Finalmente, adelantó que en los próximos meses la plataforma ofrecerá a los usuarios la posibilidad de ajustar el algoritmo en función de lo que más les resulte atractivo.

Por: Sergio Ramos Montoya