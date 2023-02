En un movimiento catalogado como “un ataque de celos”, el CEO de Twitter, Elon Musk, habría dado la orden a los ingenieros de la red social para que construyeran un sistema que mostrara en primer lugar todos sus tuits.

Varios medios de comunicación han reportado que la movida de Musk se habría dado el pasado fin de semana durante la final de Super Bowl, luego de que un tuit del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tuviera más interacción que una publicación del propio CEO de la red social.

Según Platformer, el primo de Elon y empleado de Twitter, James Musk, envió un mensaje urgente a través del Slack (herramienta de comunicación que usan las empresas) de la compañía el lunes por la mañana manifestando que “Estamos depurando un problema con el compromiso en toda la plataforma“.

James habría calificado la situación de “alta urgencia” y solicitó ayuda a todos los que pueden escribir código. ¿La situación? El tuit del presidente Biden donde mostraba su apoyo a los Philadelphia Eagles y que obtuvo más alcance que la publicación de Musk.

El tuit del presidente Biden generó casi 29 millones de impresiones, mientras que el de Musk generó 9,1 millones de vistas, antes de que lo eliminará, al parecer, con mucha frustración.

Sin embargo, el problema de Musk porque sus tuits no generan tanta interacción como él quisiera comenzó antes del Super Bowl. Platformer informó anteriormente que Musk incluso despidió a uno de los dos ingenieros principales restantes de Twitter porque sugirió que los tuits de Musk ya no generan tantas impresiones porque las personas ya no están tan interesadas en lo que dice.

Alrededor de 80 empleados de Twitter recibieron la tarea de investigar las posibles razones de la disminución en los números de las interacciones de Musk y consideraron la posibilidad de que muchas personas lo hayan bloqueado y silenciado en los últimos meses, por lo que la solución que se les ocurrió fue implementar un código que aumentaría artificialmente los tweets de Musk en un factor de 1,000, asegurando que se clasifiquen más alto que los demás y se muestren de primero.

Como resultado, más del 90 % de los 128,9 millones de seguidores de Musk vieron sus tweets, e incluso aquellos que no siguen al propietario de Twitter siguieron viendo sus publicaciones de manera constante.

Aunque Musk no habló extensamente sobre el tema, reconoció el cambio y le pidió a los usuarios que estuvieran atentos mientras Twitter hacía ajustes al “algoritmo”, luego de que los usuarios comenzaran a quejarse por estar viendo todo el tiempo sus publicaciones. Sin embargo sus tuits siguen siendo prioridad y siguen siendo visibles más de lo normal.

Por: Julián Tabares