“Ahora usted puede comprar un Tesla con bitcóins” en Estados Unidos, anunció este miércoles en Twitter el presidente y fundador de Tesla, Elon Musk, lo que de paso aumentó la cotización de la divisa virtual.

Unos minutos después, la criptomoneda ganó un 4,3%, hasta los 56.802 dólares.

En el sitio web del fabricante de vehículos eléctricos estadounidense ahora hay dos posibilidades: “Solicitud con tarjeta” y “Bitcóines”.

(Vea también: Gobierno chino prohíbe el ingreso de carros Tesla a sus instalaciones; Elon Musk responde)

A causa de la extrema volatilidad de las criptomonedas, la mayoría de las empresas que aceptan pagos con estas convierten de inmediato el monto recibido en dólares.

Pay by Bitcoin capability available outside US later this year

Sin embargo, Musk, oficialmente proclamado “Technoking” (rey de la tecnología) a mediados de marzo por su compañía, indicó que Tesla no revendería de inmediato los bitcóins obtenidos de esta manera.

En los “términos y condiciones” de venta, la empresa aclara que los interesados deberán pagar el equivalente en bitcoins del monto expresado en dólares, y que los clientes tendrán un plazo límite para concretar su pago. Una vez expirado, el monto puede cambiar.

El fabricante había indicado a comienzos de febrero que preveía aceptar moneda virtual para el pago de sus autos, pero no detalló cuándo lo haría exactamente.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.

Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021