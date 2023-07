En Estados Unidos, varios establecimientos comerciales ya tienen dentro de sus servicios repartir sus productos con ayuda de un dron, el cual vuela desde la tienda correspondiente y entrega el paquete en el destino en cuestión de minutos. La cadena de supermercados Walmart fue la primera en impulsarlo y, hasta ahora, ha sido un éxito, tal como explica el siguiente video.

Walmart announced that it will start testing out a drone delivery service for grocery and household products in the U.S. as it looks to expand delivery options https://t.co/vdfvW22PrK pic.twitter.com/sZrQRCyW5Y

— Reuters (@Reuters) September 9, 2020