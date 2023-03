Las tiendas de Walmart dieron a conocer que en estas ciudades de Florida ya se contará con la opción de pedir productos que sean enviados con drones. La cadena de supermercados informó que la nueva opción de entrega se realizará desde siete tiendas, siendo una alternativa importante para pequeños productos.

Esta es la primera vez que los clientes de este estado podrán beneficiarse de la entrega con drones de Walmart, tras el anuncio de querer ampliar su red ‘DroneUp’ para llegar a cuatro millones de hogares más en seis regiones, incluida Florida.

“La entrega con drones hace posible que nuestros clientes compren esos artículos de última hora u olvidados con facilidad, en un paquete que es francamente genial. Estar a la vanguardia de esa innovación en Walmart es algo de lo que estamos orgullosos”, dijo Vik Gopalakrishnan, vicepresidente de innovación y automatización de Walmart.

Además, agregó: “Puede parecer una opción futurista, pero está dando a nuestros clientes comodidad y eso es tiempo de los usuarios para centrarse en lo que es más importante para ellos”.

Los clientes que vivan en una distancia de una milla de una tienda que cuente con este servicio pueden hacer sus pedidos a través de la página de Drone Up Delivery entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Los drones pueden entregar más de 10.000 artículos de Walmart de hasta cinco kilos de peso, incluidos productos tan frágiles como huevos, en tan solo 30 minutos.

No hay pedidos mínimos y la tarifa de entrega es de 4 dólares. Una vez empaquetados y cargados los artículos en el dron, el pedido se entrega mediante un cable que baja suavemente el paquete hasta el área del jardín del hogar cliente.

Operators at DroneUp run a test delivery near the Virginia Beach Walmart on Lynnhaven Parkway. The drones can deliver to homes and townehouses (no apartments yet) up to 0.8 miles away. pic.twitter.com/KqtgVhYpL6

— Trevor Metcalfe (@TrevorEMetcalfe) March 16, 2023