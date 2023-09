Fifa es uno de los videojuegos preferidos por los dueños de las consolas, ya que el concepto de manejar a los mejores futbolistas del mundo, poder dirigir los equipos más grandes de Europa y tener una carrera deportiva como muchos la soñaron, hace que sea muy querido y apetecido por millones de personas.

(Ver también: ¿Jugar con Haaland? El sueño imposible que permitirá la inteligencia artificial de Fifa)

Sin embargo, este año por primera vez en mucho tiempo ya no se llamará así, sino que por temas de derechos y costos por el nombre, la compañía EA Sports decidió nombrarla EA Sports FC, que será elaborado por los mismos creadores y por eso promete no tener cambios substanciales negativos con respecto a lo que se venía viendo.

No obstante, sí tendrá mejoras en cuanto a la experiencia, la fluidez, las gráficas, nuevos torneos, entrega de premios, interacción del entrenador con los jugadores y mucho más, por lo que muchos lo están esperando para adquirirlo apenas salga.

Cross-play, a new Season format, PlayStyles and more. Take your team and Pro to the top in #FC24 Clubs.

Pre-order the Ultimate Edition by Aug 22 to get your Ultimate Team Hero: https://t.co/X0cF5dxPyE pic.twitter.com/UkRBzV6Agb

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) August 17, 2023