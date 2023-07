Entre los amantes del fútbol y de los videojuegos hay gran expectativa, ya que en pocas semanas saldrá a la venta el EA Sports FC, el juego que reemplazará al Fifa, y tendrá varias novedades con respecto a sus ediciones pasadas.

(Ver también: ¿Jugar con Haaland? El sueño imposible que permitirá la inteligencia artificial de Fifa)

Además de las actualizaciones en cuanto a las plantillas y los uniformes de los equipos, los cambios más grandes que tendrá el videojuego serán en el modo carrera, tanto de entrenador como de jugador, ya que ahora el entrenamiento y la táctica serán muy importantes para que los jugadores se comporten mejor.

Además, en algo que realmente sorprendió a los consumidores de este videojuego, está que en el modo carrera de jugador habrá la ceremonia de entrega del Balón de Oro, el reconocimiento que hace la revista France Football al mejor jugador del mundo de la temporada.

The Ballon d’Or will be in #FC24 Career Mode 🏆

(via @EASPORTSFC) pic.twitter.com/tVfPz7jrFW

— B/R Football (@brfootball) July 31, 2023