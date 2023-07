Hace una semana, la compañía de videojuegos EA Sports lanzó el tráiler oficial del nuevo Fifa, el EA Sports FC, el cual contará con la presencia de los mejores jugadores y equipos del mundo, permitiéndoles a los usuarios tener una experiencia más real desde cualquiera de sus consolas.

En dicho video, el protagonista fue el delantero del Manchester City Erling Haaland, quien será también la imagen de la caratula, además de Vinicius Junior, del Real Madrid, y la colombiana Leicy Santos, del Atlético de Madrid.

Welcome to the club. Welcome to #EASPORTSFC.

See the full #FC24 reveal on July 13: https://t.co/VqiFi7fgNs pic.twitter.com/gIx7TkW7az

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023