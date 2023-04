EA Sports FIFA23 será la última edición del juego de fútbol entre la Fifa y EA. Ahora el popular videojuego de fútbol llevará el nombre de EA Sports FC.

De acuerdo con el sitio web de EA, más información llegará en julio. Sin embargo, se conoce que la EA se ha asociado con más de 700 equipos, más de 19.000 jugadores y 30 ligas.

En este sentido, la nueva versión ‘EA Sports FC’ contará con ligas como Premier League, Alemania Bundesliga, MLS, NWSL, EUFA Men’s y Women’s Champions League, etc.

El lanzamiento oficial está programado para julio de este año. Como una experiencia completamente nueva, habrá más detalles para descubrir incluso antes del lanzamiento.

— EA SPORTS (@EASPORTS) April 6, 2023