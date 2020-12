green

Todos los meses suele haber estrenos de videojuegos para PlayStation, Xbox, computador y otros dispositivos de entretenimiento, y diciembre no es la excepción. A partir de este momento, los usuarios tienen acceso a nuevas entregas, algunas de las cuales eran muy esperadas y otras han sido una sorpresa.

Estrenos de videojuegos en diciembre de 2020

A continuación hay una lista de los mejores videojuegos que diciembre de 2020 trae consigo. Los títulos están disponibles para una gran variedad de equipos, incluidos la consola PS5 y la Xbox Series X, que tienen varias diferencias técnicas que hacen que una se destaque más que la otra en ciertos aspectos.

‘Cyberpunk 2077’

Es el videojuego más esperado de todos, pues su estreno ha tenido varios retrasos. Según Infobae, la entrega de la empresa CD Projekt, que produjo ‘The Witcher’, les dará a los usuarios la posibilidad de adentrarse en “un mundo futurista por decenas de horas” a partir del próximo 10 de diciembre. Los usuarios lo podrán jugar en PS4, Xbox One, computador, PS5 y las nuevas consolas de Xbox.

Areajugones explicó que el título se desarrolla en una ciudad llamada Night City y los jugadores deben controlar a V, un soldado que debe encontrar un implante que garantice la inmortalidad.

‘Rainbow Six Siege’

Se trata de un videojuego de disparos y estrategia en primera persona que salió al mercado hace cinco años, pero la nueva actualización se habilitó el primero de diciembre de este año y no tiene un valor adicional para quienes ya tengan la entrega en sus manos. El juego, desarrollado por Ubisoft, no solo tiene mejoras en el ‘gameplay’, el desempeño y la resolución, sino que puede ser usado en PS5, Xbox Series X y Xbox Series S, apuntó Infobae.

Uno de los tráileres oficiales del título fue lanzado hace dos meses.

‘Twin Mirror’

Este juego de aventuras, que salió al mercado el pasado primero de diciembre para PlayStation 4, Xbox One y computador, es nuevo y fue desarrollado por Dontnod Entertainment, empresa conocida por los títulos ‘Life is Strange’ y ‘Tell Me Why’, que también fue lanzado este año.

De acuerdo con el medio mencionado, la entrega, cuyo tráiler está abajo, sigue una línea narrativa, pero no está dividida por episodios, que es la característica principal de los juegos de la compañía desarrolladora. El jugador asume el rol del periodista Sam Higgs, quien investigará para revelar los secretos que esconde su ciudad y se apoyará en su capacidad para “reconstruir recuerdos”.

‘Worms Rumble’

Asimismo, el primero de diciembre de este año, fue lanzada esta entrega de la saga de gusanos y armas ‘Worms’, y se basa en el combate multiplataforma en tiempo real. En esta oportunidad, los usuarios tienen dos opciones de modo de juego ‘online’: ‘deathmatch’, en el que todos compiten contra todos, o ‘battle royale’, cuyo objetivo es ser el último jugador en pie. El título se puede jugar en computador, pero también está incluido en PlayStation Plus para quienes están suscritos a ese servicio en su PS4 o PS5, informó el medio mencionado.

Con este ‘clip’, PlayStation anunció, hace unos meses, la salida de ‘Worms Rumble’.

‘Immortals Fenyx Rising’

Este es un nuevo juego de Ubisoft que sigue el estilo de Zelda: Breath of the Wild, que está entre los mejores videojuegos de la historia. El usuario tiene la posibilidad de explorar el mundo a partir de la mitología griega, y puede acceder al título en Xbox Series X y Series S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch y computador, apuntó el portal nombrado. El videojuego salió al mercado el pasado 3 de diciembre y fue presentado con el siguiente video oficial.

‘El Hijo – A Wild West Tale’

Según el medio mencionado, es uno de los juegos más interesantes en ser lanzados este mes porque el personaje principal busca la manera de rescatar a su madre en el Viejo Oeste, por lo que tiene que luchar contra enemigos y superar varios obstáculos, pero todas las acciones las lleva a cabo de forma pacífica, con el fin de evitar lastimar a la gente.

A continuación se encuentra el video con que el fue presentado este título del estudio HandyGames, el cual salió el 3 de diciembre a la venta y se puede jugar en Nintendo Switch, PS4, Xbox One y computador.

‘Destiny 2’

El videojuego de disparos en primera persona, desarrollado por Bungie, fue lanzado en 2017, pero ha recibido varias actualizaciones. El 8 de diciembre se habilitará la próxima expansión, que se podrá disfrutar en la PlayStation 5, con una resolución de 4K y 60 FPS, y en la Xbox Series X, a 1080p y 60 FPS. Una de las mejoras que introducirá el título, cuyo tráiler está abajo, son menores tiempos de carga, señaló el informativo.

‘Temtem’

Es un juego de rol multijugador masivo lanzado para la plataforma ‘online’ Steam en enero de 2020, pero llegará a PlayStation 5 el próximo 8 de diciembre. El título del estudio español Crema es muy parecido a Pokémon, pues el jugador debe capturar ciertas criaturas y luchar contra otros usuarios, detalló el portal en su publicación. En caso de querer saber cómo será la entrega para PS5 puede ver este video.

‘Haven’

Se trata de un videojuego de rol publicado por el estudio The Game Bakers, el mismo que sacó ‘Furi’. En esta entrega, el usuario controlará a Yu y Kay, una pareja de enamorados que llega a un mundo desconocido y debe recoger recursos para subsistir. El título, que estará disponible el 10 de diciembre, se podrá jugar en solitario o modo cooperativo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S y computador, indicó el medio nombrado.

‘Medal of Honor: Above and Beyond’

La saga ‘Medal of Honor’ regresa con una nueva entrega que saldrá al mercado el 10 de diciembre. Al igual que con versiones anteriores, se contarán hechos de la Segunda Guerra Mundial, pero lo diferente de este juego con respecto a los otros es que será exclusivo para equipos de realidad virtual, resaltó el portal en su artículo.

‘Wildfire’

En mayo de este año fue lanzado este juego de Sneaky Bastards para la plataforma ‘online’ Steam, pero el pasado 3 de diciembre hizo su debut oficial en consolas de videojuego como PS4, Xbox One y Nintendo Switch. De acuerdo con Areajugones, la entrega de 2D ha sido muy bien recibida por la forma en que le se puede interactuar con los distintos escenarios. Además, los usuarios tienen la opción de combinar los poderes del personaje principal para superar los obstáculos que aparecen en el recorrido para liberar a los habitantes de una comunidad.

‘Empire of Sin’

Se trata de un juego de estrategia elaborado por Romero Games y Paradox Interactive que salió el pasado primero de diciembre para computador, Nintendo Switch, PS4 y Xbox One. La trama se desarrolla en Chicago en la década de 1920. Los jugadores llevan el control de 14 jefes criminales, como Al Capone, Stephanie St. Clair y Goldie Garneau, y deben hacer que su banda sea la más poderosa, apuntó el medio nombrado.

‘Call of the Sea’

Es un videojuego de aventuras desarrollado por la empresa Out of the Blue que saldrá al mercado el 8 de diciembre para Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y computador. El jugador asume el papel de Norah, una mujer cuyo esposo desapareció y decide salir a buscarlo. Luego de investigar, la protagonista llega a una isla, que esconde muchos secretos. Además, mientras realiza la búsqueda y analiza las pistas que encuentra, Norah presenciará varios eventos paranormales, detalló el portal mencionado.