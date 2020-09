'The Legend of Zelda: Ocarina of Time': la versión para Nintendo 64, lanzada el 21 de noviembre de 1998, tiene un puntaje de 99 en Metacritic y 9.1 por parte de los usuarios. Se trata de un videojuego de acción y aventura en el que el personaje Link hace viajes en el tiempo por Hyrule para evitar que Ganondorf, el rey de los Gerudo, acceda al Reino Sagrado y encuentre la Trifuerza, según el sitio web de reseñas Metacritic. (Captura de pantalla de Nintendo)