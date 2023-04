Desde diferentes zonas de Colombia, decenas de personas han recurrido a redes sociales para quejarse por las fallas de Claro en la mañana de este sábado.

Tanto las llamadas como el internet han sido un flagelo para los clientes de esa empresa en la mañana de hoy. De hecho, muchos han etiquetado a Claro en redes, esperando una respuesta.

Pulzo se contactó con el servicio al cliente de Claro y, desde allí, la empresa indicó que era un daño general que estaba afectando sus operaciones en toda la nación.

(Vea también: Paso a paso para activar y configurar la herramienta ‘ok Google’ de su celular Android).

Lee También

En Twitter, algunas personas señalan que el servicio viene fallando desde hace algunas horas y que por ser fin de semana es clave gozar de un buen grado de conectividad, ya sea por llamada o por internet.

Asimismo, otros destacan que su celular les muestra normalidad, pero que al momento de llamar o navegar la señal es insuficiente.

Estos son algunos de los comentarios de personas que se han molestado por cuenta del servicio de Claro en la mañana de este primero de abril:

A alguien más no le salen llamadas ni me entran llamadas de @ClaroColombia en estos momentos? Me aparece toda la señal pero realmente no tengo señal

— milena (@DelaossaMile) April 1, 2023