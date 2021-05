green

El divorcio entre Bill Gates y Melinda French ha levantado toda clase de especulaciones y rumores. Pese a la solicitud de Gates de tener un espacio de privacidad para él y su familia, los medios norteamericanos tienen su nombre en varios titulares y publicaciones.

Hace unos días se conoció que el matrimonio ya estaba roto antes del 2019. Ahora, se ha filtrado una información relacionada con que los miembros de la junta de Microsoft Corp. decidieron que Bill Gates necesitaba renunciar a su junta en 2020.

“(…) mientras realizaban una investigación sobre la relación romántica anterior del multimillonario con una empleada de Microsoft que se consideró inapropiada”, dijo The Wall Street Journal, citando a sus fuentes.

El medio indicó que la junta directiva contrató a un grupo de abogados para evaluar el caso y, después de una investigación, “algunos miembros de decidieron que ya no era adecuado que Gates se sentara como director de la compañía de software”.

Esto ya ha sido replicado por medios internacionales del todo el mundo, como CNN, que publicó el siguiente tuit:

La renuncia de Bill Gates en 2020 a la junta directiva de Microsoft se produjo después de que la junta contratara a un bufete de abogados para investigar una relación romántica que él tuvo con una empleada de Microsoft, según The Wall Street Journal. https://t.co/CQMEHALwvm — CNN en Español (@CNNEE) May 17, 2021

Adicionalmente, The New York Times publicó otro artículo que hacer referencia al comportamiento del empresario en Microsoft: “Bill Gates también se había ganado una reputación de conducta cuestionable en entornos relacionados con el trabajo”.

Pese a que no reveló nombres, el medio, citando a testigos, afirmó lo siguiente: Gates persiguió a mujeres que trabajaban para él en Microsoft y la Fundación Bill y Melinda Gates.

No obstante, un portavoz de Bill Gates le dijo a The New York Times que “es extremadamente decepcionante que se hayan publicado tantas falsedades sobre la causa, las circunstancias y el cronograma del divorcio”; además, cuestionó las afirmaciones de los posibles testigos:

“Los rumores y las especulaciones que rodean el divorcio de Gates se están volviendo cada vez más absurdas, y es lamentable que las personas que tienen poco o ningún conocimiento de la situación sean caracterizadas como ‘fuentes’”, publicó The New York Times, haciendo referencia al portavoz.

Lo cierto es que el divorcio de Bill Gates y Melinda French ha sido uno de los temas más tratados en las últimas semanas. Se ha hablado de dinero, relaciones pasadas e, incluso, el vínculo del empresario con Jeff Epstein. Por ahora, el cofundador de Microsoft no se ha pronunciado y su última publicación en Twitter es el anuncio de su divorcio a comienzos de mayo.