Esta situación afectará a modelos antiguos como ZTE Grand X, Huawei P1, Huawei Honor 2, Lenovo A660, Samsung Galaxy S3, S4 Mini y Note 2, entre otros que operan con versiones anteriores a Android 5.

Según Meta, propietaria de la aplicación, la decisión responde a la necesidad de mantener estándares de seguridad, eficiencia y soporte para nuevas funciones, como la integración de inteligencia artificial.

(Vea también: WhatsApp tendrá un cambio inesperado en los audios: así será la nueva forma de grabarlos).

Los teléfonos que no cumplan con los requisitos mínimos no podrán descargar, actualizar ni abrir WhatsApp, lo que implica una pérdida de acceso a conversaciones y archivos si no se ha realizado una copia de seguridad previa.

Los usuarios recibirán notificaciones para respaldar su información antes del cese del servicio.

Lee También

Aunque existen alternativas como comprar dispositivos de segunda mano o usar WhatsApp Web, estas opciones tienen limitaciones. Verificar la versión del sistema operativo desde el menú de configuración del teléfono es clave para evitar sorpresas.

Esta no es la primera vez que WhatsApp interrumpe el soporte a dispositivos obsoletos; regularmente actualiza su lista de compatibilidad con base en criterios técnicos.

Para muchos usuarios, especialmente los que dependen de la app para comunicación diaria, la única solución podría ser adquirir un nuevo dispositivo compatible, lo que representa un costo adicional.

Cuántos años tiene WhatsApp

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que revolucionó la forma en que las personas se comunican en todo el mundo. Su historia comienza en 2009, cuando Jan Koum y Brian Acton, dos exempleados de Yahoo!, fundaron la empresa WhatsApp Inc. en California, Estados Unidos. La idea surgió cuando Koum notó la dificultad que tenía para mantenerse en contacto con su familia en Ucrania. Inicialmente, la aplicación no estaba pensada como un sistema de mensajería, sino como una herramienta para mostrar el estado personal de los usuarios, como “Disponible” o “Ocupado”, lo que inspiró su nombre: “WhatsApp”, un juego de palabras con la frase “What’s up?” (¿Qué pasa?).

Con el tiempo, los fundadores se dieron cuenta del potencial que tenía la mensajería en tiempo real y adaptaron la aplicación para permitir el envío de mensajes entre usuarios. La gran ventaja de WhatsApp frente a los SMS tradicionales era su gratuidad (al principio solo requería una suscripción anual muy baja) y el hecho de utilizar la conexión a internet para enviar mensajes, lo que reducía los costos. A medida que se incorporaron nuevas funciones, como el envío de imágenes, notas de voz, videos y más adelante llamadas de voz y videollamadas, la popularidad de WhatsApp creció rápidamente en todo el mundo.

En 2014, el éxito de la aplicación llamó la atención de Facebook, que adquirió WhatsApp por aproximadamente 19.000 millones de dólares, una de las compras más grandes en la historia de la tecnología. A pesar de la adquisición, Koum y Acton insistieron en mantener la filosofía de privacidad y simplicidad de la aplicación, negándose a incluir publicidad.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la integración con el ecosistema de Facebook, comenzaron las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, lo que provocó que ambos fundadores eventualmente abandonaran la compañía.

Cómo funciona WhatsApp para negocios

En los años siguientes, WhatsApp continuó su evolución con nuevas características como los estados temporales, la autenticación en dos pasos, el cifrado de extremo a extremo y la posibilidad de utilizar WhatsApp Web y versiones empresariales como WhatsApp Business.

Además, ha ido integrando herramientas basadas en inteligencia artificial, como asistentes virtuales y funciones automáticas de atención al cliente. A pesar de la competencia de otras plataformas como Telegram o Signal, WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, con más de 2 mil millones de usuarios activos, y una influencia decisiva en la forma moderna de comunicarse.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.