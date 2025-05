Y es que WhatsApp viene haciendo varios cambios para mejorar la experiencia de los millones de personas, de diferentes países del mundo, que utilizan la plataforma para mantenerse en contacto con sus seres queridos.

En los últimos meses, la aplicación, que es propiedad de la empresa Meta (de Mark Zuckerberg), viene haciendo ajustes de seguridad, cambios en los procesos para enviar audios y fotos y hasta actualizaciones de emoticones, para ser cada vez más amigable con los usuarios.

Esta vez, WhatsApp anunció una nueva función que permitirá que los usuarios tengan un diseño distinto en cada uno de sus chats si así lo desean.

¿Cómo personalizar chats de WhatsApp con nueva función?

La plataforma, que permite ocultar conversaciones para evitar que intrusos las lean, ahora deja que sus usuarios hagan combinaciones de colores para ponerlos en los fondos de los chatas y en las burbujas de los mensajes, y así darles un toque distinto.

Se pueden hacer combinaciones infinitas, señaló la red social, y se puede utilizar siguiendo estos pasos:

Abrir un chat de WhatsApp. Tocar los tres puntos verticales que aparecen en la parte superior. Dar clic en temas del chat. Seleccionar alguno de los diseños sugeridos. Verificar si le gusta en la vista previa. Tocar el botón verde con chulo blanco cuando quede satisfecho con el resultado.

Aunque hay unos temas sugeridos, los usuarios pueden cambiar los colores de las burbujas y los fondos según sus preferencias y hasta elegir si prefieren el modo noche o el de día.

¿Cómo saber si me han bloqueado de WhatsApp?

Las señales más comunes con las que se puede saber si una persona lo ha bloqueado de WhatsApp son que no aparece su foto de perfil, sus mensajes nunca muestran los dos checks y no se puede ver su última conexión ni sus estados. Sin embargo, estas señales no garantizan al 100 % que haya sido bloqueado. También se puede deber a una configuración del propietario de la cuenta.

¿Qué pasa si elimino WhatsApp?

Eliminar la aplicación no significa que elimina su cuenta ni que se borrarán los chats de inmediato (en algunos casos); sin embargo, dejará de recibir mensajes hasta que la vuelva abrir.. Si reinstala la aplicación, podrá restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad más reciente. Si no hizo copias de seguridad, los chats aparecerán vacíos.

