El que difundió los renders fue el reconocido filtrador Jon Prosser, quien hizo una publicación en Twitter afirmando que los audífonos tienen el nombre en clave B515, están elaborados en metal y cuero de alta calidad, son reversibles, tienen puerto USB-C, y cuentan con orejeras magnéticas.

De acuerdo con Andro4all, la característica de reversibilidad les da la capacidad de detectar la posición exacta para ajustar el sonido al oído izquierdo y derecho. Además, es probable que cuenten con una tecnología de cancelación de ruido.

A diferencia de los AirPods tradicionales, que vienen en un solo color, se espera que los AirPods Studio estén disponibles en dos tonos, específicamente en blanco y gris espacial, agregó el portal mencionado.

Por otra parte, el usuario conocido como Fudge en Twitter filtró otras imágenes y un video de los audífonos de Apple en su modelo deportivo, aunque no parece que fuera el modelo ‘sport’, sino el más formal, según iPadizate.

Los archivos compartidos en la red social están a continuación.

Probably Sport variant of Apples headphones

Personally not impressed, looks too much like 2 Palm Pre's attached to 2 tuning forks :/ hard to unsee

Looks a lot like what @markgurman described in April, but with homepod mesh pic.twitter.com/dzAufRRl7m

— Fudge (@choco_bit) September 16, 2020