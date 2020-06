Un misterioso fenómeno ocurrió en el oeste de ese país en la noche del lunes. Se trata de una bola de fuego que cruzó el cielo e iluminó el desierto de la región de Pilbara.

El evento fue presenciado por personas que trabajaban en horario nocturno y por agentes de la policía de la ciudad de Karratha, quienes alcanzaron a grabar en video lo que estaban viendo:

When you come across a meteor whilst on burglary patrols #fb pic.twitter.com/pr9nEJkN2z

— Karratha Police (@KarrathaPol) June 14, 2020