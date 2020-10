green

Los hechos se presentaron el 24 de septiembre pasado en un acceso al centro comercial Master Center, situado en la calle 100 con carrera 60, en el noroccidente de Bogotá, en donde la mujer trabajaba como guarda de seguridad.

El hecho había pasado inadvertido hasta este martes y seguiría engrosando la lista de asesinatos en la capital, de no ser porque dos de los hijos de María Adelaida Pulido Suárez, de 51 años, reclamaron, en Caracol Radio, la acción de la justicia para que establezca exactamente quién disparó la bala que la mató y sancione a los responsables.

El día del crimen, en las horas de la noche, Pulido Suárez prestaba su servicio de seguridad y vigilancia en la entrada al parqueadero del centro comercial, cuando llegó el carro conducido por el intendente retirado de la Policía.

La guarda de seguridad le dio acceso al vehículo del expolicía, “con la autorización del centro comercial”, aseguró Dayán Montenegro, hija de la vigilante muerta, en la frecuencia radial.

El hombre “acababa de hacer un retiro de 15 millones de pesos y lo venían persiguiendo desde un banco hasta el centro comercial”, agregó Montenegro en el mismo medio.

“Ella, en su labor, estaba direccionando el carro y prácticamente fue escudo de los ladrones y quedó en medio de los disparos”, agregó la joven. “Y no sabemos si la bala fue de los asaltantes o del señor intendente”.

Jonathan, el otro hijo de la víctima, contó en la emisora que “los delincuentes la encuellaron y la tomaron como escudo“.

“La cogieron de frente. Mi madre como que forcejeó con ellos en el momento en que formó el tiroteo. No sabemos de qué parte fue que recibió el tiro: si fue hacia el policía o si fue hacia los asaltantes”, agregó.

Pulido Suárez alcanzó a ser llevada con vida a un centro asistencial del sector, pero por la gravedad de su herida falleció.

Ambos jóvenes dijeron que lo que quieren “es justicia y que se aclare esto, y que no sea un caso impune, uno más que queda en que no se solucionó nada. La Fiscalía ya tiene la investigación, pero, hasta el día de hoy, no hemos recibido información, no sabemos quién fue”.