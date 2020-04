El primer recorrido que hizo el alemán, que además es popular en las redes sociales por sus videos sobre el turismo y costumbres en Colombia, fue en un carro que lo trasladó desde Bucaramanga, a Bogotá.

Antes, el estudiante hizo una parada en el Parque Nacional de Chicamocha, al que mostró absolutamente vacío por la cuarentena ordenada en el país. Después relató que hubo varios controles de la Policía, para exigirle los permisos para transitar, y resaltó que no le cobraron el paso por los peajes.

Asimismo, Wolf capturó, según él, venezolanos que también estarían en su propia travesía a pie, buscando regresar a su país de origen.

El alemán además hizo paradas por Boyacá, y finalmente llegó a la capital. El día después se trasladó al aeropuerto El Dorado donde le tomaron la temperatura, y se encontró con puros viajeros extranjeros que también iban a ser repatriados en vuelos humanitarios.

Finalmente, Wolf aterrizó en Bruselas, donde encontró mucha más gente en las calles, a comparación de Colombia.

“No me quería ir. Estoy bastante feliz de poder ver de nuevo a mis papás, a mi familia. Por otro lado, triste de no estar en Colombia, de no tener esa certeza de cuándo voy a volver. Igual llevé dos cosas muy importantes: la bandera y un aguacate”, expresó al besar el fruto verde”, manifestó en Noticias Caracol.