Estas personas pagaron 150.000 pesos, cada una, para que los buses los recogieran este martes en distintos sectores de la capital y los trasladara hasta Cúcuta, a la frontera con su país natal, informó Noticias Caracol.

No obstante, Migración Colombia no autorizó la salida de los venezolanos y el paso fue interrumpido por las autoridades, en la madrugada de este miércoles, indicó Blu Radio.

Ahora, los buses permanecen estacionados sobre la Autopista Norte a la espera de que los funcionarios de ese ente les entregue el permiso de salida.

La mayor preocupación de estas personas, ante la crisis por la pandemia del COVID-19, es el bienestar de los niños y mujeres embarazadas que viajan en los vehículos, añadió un extranjero al noticiero.

“Son personas sin comer, sin hacerse aseo. Hay niños pequeños, no hay cómo darles sus teteros. No hay baños, no hay nada. Que nos abran el paso que queremos irnos para Venezuela”, dijo otro ciudadano a la emisora.