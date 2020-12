En el video se ve cuando la vendedora, identificada como Jenny Barrios, estaba atendiendo su puesto en una calle del barrio de la Alquería, ubicado en el occidente de Bogotá (como se aprecia en el siguiente mapa), cuando el bus del SITP la choca y la tumba al piso.

La víctima, que según Citytv es “extranjera”, aseguró que quedó inconsciente en el suelo; mientras, el vehículo huyó del lugar pese a que varios transeúntes fueron testigos del accidente.

La afectada le aseguró al noticiero que aunque una ambulancia llegó hasta el lugar, no le prestaron el servicio de salud porque no tiene seguro médico, por su condición de migrante.

“Me atropelló, se dio a la fuga. Llegó una ambulancia, me pasearon; fuimos hasta la empresa y no me prestaron el servicio”, aseveró la vendedora informal.