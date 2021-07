Desde la mañana de este domingo, el país lamenta la triste y trágica muerte de Julián Esteban Gómez, el pequeño ciclista que fue conocido en todo el mundo en el 2019 al ser fotografiado llorando y celebrando las hazañas de Egan Bernal en el Tour de Francia.

Desde ese momento mucho se ha hablado del tema y la investigación ha avanzado. Mientras que el conductor de la mula, del que denuncian se bajó a pelear cuando ocurrió la tragedia, quedó en libertad, el informativo del Canal RCN difundió un video que muestra los segundos antes de que Julián Esteban, de 13 años, fuera arrollado por el vehículo de carga.

El video fue captado por una cámara de seguridad, ubicada en el sector conocido como Mana, en la vía que comunica los municipios de Zipaquirá y Cajicá.

La corta secuencia muestra el momento exacto en que Julián Esteban Gómez pasa por al lado de la tractomula. RCN dice que el menor perdió el equilibrio y fue en ese momento que lastimosamente el vehículo lo arrolló.

Guillermo Caicedo, tío de Julián y que aparece en el video de la tragedia, relató a ese mismo informativo que estaban entrenando y que se dirigían al municipio de Chía.

“Nos acosó un mulero con sus cornetas y nos arrimó demasiado la mula, de tal forma que el niño perdió el equilibrio y se fue debajo de las ruedas de la mula”, denunció Caicedo.

En el video también se ve el momento en que el abuelo del niño zipaquireño llega a la escena, un par de segundos después, pero ya lo peor había sucedido.

“Él (el conductor) baja antes bravo, no sé, entre bravo y asustado. Seguía gritando que por qué no nos habíamos ido por la ciclovía, pero la ciclovía no es para ciclistas de alto rendimiento”, agregó Guillermo Caicedo en Noticias RCN.

Difunden video de instantes antes de que Julián Gómez fuera arrollado por mula