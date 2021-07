Lentamente, la comunidad ciclística se comienza a manifestar por la muerte del pequeño ciclista de 13 años, quien se hizo conocido por derramar lágrimas cuando Egan Bernal se coronó campeón del Tour de Francia en 2019, en la mañana de este domingo 18 de julio, en cercanías a Centro Chía, cuando pedaleaba con su tío en carretera.

‘Rigo’ publicó en sus historias de Instagram un escueto texto de “¿Hasta cuándo?”, acompañado de la foto de Julián Esteban Gómez y el emoji de las manos en señal de oración.

Hay que recordar que muchas de las publicaciones de ‘Rigo’ en las redes sociales tienen que ver con la responsabilidad de montar en bicicleta, la seguridad vial (uso de casco, seguir las normas, etc.) y el deber de todos los conductores de proteger la vida y la integridad de los ciclistas que están en la vía.

Por su parte, el comentarista argentino de ESPN, Mario Sábato, se refirió al tema en Instagram.

“Abrazamos ayer a través de la transmisión del Tour a su familia y seres queridos, le dedicamos el programa de anoche… ya pasó un día y sigo con un dolor terrible. 13 años. No puede ser. Y por favor, que sea el último que sale a pedalear y muere atropellado. Q.E.P.D., Julián”, escribió el comunicador.

Dicho mensaje tuvo eco en cuanto a que en Colombia, la intolerancia al volante hace parte de la violencia que azota al país.

Egan Bernal, el corredor que inspiró a Julián Esteban a seguir entrenando con disciplina y amor por el deporte y en cuyo mural en Zipaquirá pintaron la foto de Julián, aún no se ha pronunciado sobre el particular y se nota que hace rato no mueve sus cuentas de redes sociales, como tampoco lo ha hecho Nairo Quintana, otro ciclista muy admirado por el niño fallecido en el insólito accidente.