Julián Esteban Gómez, que se hizo viral por celebrar eufóricamente la consagración de Egan Bernal en el Tour de Francia, murió trágicamente este domingo debido a que fue atropellado por una mula mientras entrenaba, cerca de Zipaquirá.

“Hoy te vas sin poder cumplir los sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar. Solo 13 añitos, y un maldito mulero te quito la vida. Me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirte que te extrañeré por siempre”, escribió Rodríguez.