El salsero, de origen puertorriqueño, habló con Telemundo para contar detalles del accidente y de cómo avanza su recuperación, luego de que en mayo pasado el político y exembajador panameño Guillermo Cochez informara que Willie Colón supuestamente había fallecido.

De lo primero que contó el artista fue que su esposa ya se encuentra “casi totalmente recuperada”, que ya camina y puede hacer sus cosas diarias sin problema, aunque todavía “tiene algunas marcas” del impactante accidente que sufrió.

En cuanto a su estado de salud, ya que en el video se le ve con cuello ortopédico y bastante adolorido, Colón dijo que la recuperación avanza lentamente.

“Ya me puedo levantar solo y puedo caminar, pero no solo, todavía necesito ayuda”, confesó.

En cuanto a cómo ocurrió el accidente, el salsero dijo que ellos iban por la vía cuando el vehículo rozó contra la parte derecha de un puente, y que una señora que iba detrás le contó que el carrito que llevaba remolcado “brincó” en la carretera.

Luego de eso, según su relato, el movimiento le hizo perder el control y el impacto los lanzó contra la barrera de cemento que divide los cuatro carriles de la vía, y fue ahí cuando el vehículo se precipitó al vacío.

El medio publicó el croquis de cómo se presentó el siniestro, del que Colón aseguró haber salido vivo de milagro y gracias a la ayuda de su esposa, pues sufrió conmoción cerebral, cortes en la cabeza y fracturas en la vértebra cervical.

“Yo estaba sangrando profusamente, y casi se me quitó todo… el cráneo. Lo tenía abierto. Ella vino y empezó a tratarme. Puso un paño y aguantó la sangre, me hizo preguntas, y si no fuera por ella yo creo que hubiera muerto ahí desangrado”, aseguró.

Los hijos del cantante ya habían calificado como “un milagro” el hecho de que su padre estuviera vivo, y ahora esperan que termine su recuperación en su residencia en Nueva York.

Esta es parte de la entrevista con Telemundo.