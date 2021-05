green

Este lunes festivo las redes sociales se paralizaron por varios minutos en torno a la salud del cantante Willie Colón, luego de que el político panameño Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la OEA, indicara en su cuenta de Twitter que el artista había fallecido.

La publicación de Cochez hizo que miles de personas se preocuparan. Muchos usuarios lo dieron por hecho, pero lo cierto es que en ningún momento se conoció un parte oficial sobre el eventual fallecimiento del puertorriqueño.

Una hora después de que el político panameño asustara con su publicación a los fanáticos de Colón, se fueron conociendo algunas informaciones periodísticas que desmintieron ese rumor. Reporteros y medios de comunicación que se contactaron con el entorno del cantante establecieron que él sigue vivo.

Ese fue el caso del diario barranquillero El Heraldo. “Permanece en su casa recibiendo todos los cuidados”, le dijeron a ese medio de comunicación allegados a Colón sobre su salud. De igual manera, la periodista colombiana Patricia Villegas, del canal Telesur, conoció a través de su compatriota Umberto Valverde, amplio conocedor del mundo de la salsa, que el artista estaba vivo.

Colón sufrió un fuerte accidente automovilístico el pasado 20 de abril, que lo dejó muy delicado de salud. En ese entonces, el parte médico que se conoció sobre su estado indicó que el salsero padecía una conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que requirieron 16 grapas y algunas fracturas en su vértebra cervical C1.

El cantante estuvo tan delicado que a través de su cuenta de Twitter indicó que no se encontraba bien y que su evolución sería demorada. “Queridos amigos y fans. Siento no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta”, escribió el artista en la red social hace tres semanas.

Días después, el puertorriqueño, que cumplió 71 años hace poco, fue trasladado a su residencia en Nueva York y desde allí se está recuperando.

A continuación, el tuit del político panameño que sembró miedo en torno a la salud de Colón y las informaciones que lo han desmentido:

Ha muerto el amigo Willie Colon gran músico d América Latina. Tu música perdurará entre nosotros pic.twitter.com/7lf9wR5kzV — Guillermo A. Cochez (@willycochez) May 17, 2021

La oficina de prensa y booking de #WillieColón en Colombia #AGProducciones y su manager personal #PietroCarlos desmienten el rumor del fallecimiento del músico y cantante. Afirman además que se encuentra en su residencia en NY, recuperándose satisfactoriamente del accidente. — Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) May 18, 2021

Respecto a la supuesta muerte de Willie Colón sepan que hasta el momento ni su manager Carlos Pietro, ni sus hijos, ni músicos colegas han emitido ningún comunicado. Yo sé que algunos le tienen mala fe a Don Willie, mejor mandémosle energía positiva para que se recupere rápido. — Juana Peña (@Chris_Montz) May 17, 2021