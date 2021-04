La publicación de Willie Colón, hospitalizado luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito en Estados Unidos, deja ver que el artista está consciente; no obstante, él mismo dice que su salud no es la mejor y que aún le queda un “largo camino” de recuperación.

“Queridos amigos y fans. Siento no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta”, escribió el artista en su trino de esta mañana.

Posteriormente, el intérprete de ‘El gran varón’ agradeció a sus fanáticos por “todo” lo que le dieron durante su larga carrera y les mandó bendiciones, como se lee a continuación:

Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB

— Willie Colón (@williecolon) April 27, 2021