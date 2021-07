Mediante un mensaje publicado en Twitter, el exciclista y formador de nuevos talentos, Fabio Rodríguez, confirmó la triste noticia sobre el deceso del pequeño de 13 años luego de haber sido atropellado por una mula, mientras entrenaba.

“Hoy te vas sin poder cumplir los sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar. Solo 13 añitos, y un maldito mulero te quito la vida. Me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirte que te extrañeré por siempre”, escribió.