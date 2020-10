green

En el video de archivo, difundido en Twitter, se ve a Luis Colmenares, a Luis Andrés, a su otro hijo (Jorge Colmenares) y a su esposa (Oneida Escobar) celebrando el cumpleaños del joven fallecido el 31 de octubre del 2010. Esta secuencia es la que el padre de familia publica por estas fechas, cuando el 31 de octubre se cumple el aniversario de su hijo muerto en el parque El Virrey de Bogotá, en confusas circunstancias.

Durante la grabación, se puede ver cómo los dos hermanos están bromeando entre ellos y, posteriormente, Luis Andrés le comenta a su padre sobre el hecho de que había aprobado recientemente una materia universitaria.

Aunque no se conoce la fecha exacta del video, este debió haber sido tomado a finales de mayo (probablemente de ese mismo 2010). Esto, teniendo en cuenta que Luis Andrés Colmenares había nacido el 23 de mayo de 1990 y en el video están celebrando el cumpleaños de él.

Caso Colmenares está cerca de prescribir, 10 años después

A 3 días de cumplirse una década de la muerte del joven estudiante, la justicia sigue sin aclarar qué pasó la madrugada del 31 de octubre de 2010.

Desde ese día y cada mes de octubre, la familia de Luis Andrés Colmenares revive con más fuerza la pérdida del joven. Este 2020 se cumplen 10 años y los padres temen que el caso nunca se resuelva.

En febrero de 2017, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron absueltas por el juez once penal de los delitos de homicidio y encubrimiento, respectivamente. Desde ese momento, la defensa de la familia Colmenares acudió al Tribunal Superior de Bogotá para que, en segunda instancia, confirme la sentencia absolutoria o la revierta. Han pasado tres años y medio y el caso no avanza.

Lo preocupante de la situación es que el vencimiento de términos le ‘pisa los talones’ a la justicia pues, dice Semana, los cargos contra Moreno y Quintero “se extinguen al cumplirse la mitad del tiempo de la pena máxima fijada, contado a partir de la imputación”.

Mamá de Luis Andrés Colmenares insiste en que a él lo mataron

Oneida Escobar considera que no ha existido justicia en el caso de su hijo. Escobar fue enfática, en entrevista con CM&, al decir que la muerte de Luis Andrés Colmenares, que sucedió después de una fiesta de disfraces por Halloween (en 2010), no fue un accidente; no obstante, piensa que el supuesto homicidio no fue predeterminado, sino que le querían hacer una “advertencia”.

“Estoy segura que a mi hijo lo asesinaron. […] Espero que los culpables paguen por el crimen. Eso fue por celos. yo no digo que a Luigi lo iban a matar, era una advertencia que le querían hacer por meterse con una niña que tenía novio”, dijo la mamá del fallecido estudiante.

Este es el video publicado por Luis Colmenares: