Escobar fue enfática, en entrevista con CM&, al decir que la muerte de Luis Andrés Colmenares, que sucedió después de una fiesta de disfraces por Halloween (en 2010), no fue un accidente; no obstante, piensa que el supuesto homicidio no fue predeterminado, sino que le querían hacer una “advertencia”.

“Estoy segura que a mi hijo lo asesinaron. […] Espero que los culpables paguen por el crimen. Eso fue por celos. yo no digo que a Luigi lo iban a matar, era una advertencia que le querían hacer por meterse con una niña que tenía novio”, dijo la mamá del fallecido estudiante.

La madre de Colmenares manifestó en el medio que con el paso de los años ha aceptado su pérdida, pero que aún no puede hablar de “perdón” para los que ella cree le hicieron daño a su hijo, porque todavía está en un proceso de sanación.

Agregó que espera conocer lo que realmente pasó en el caso Colmenares, que podría prescribir este año si la justicia no resuelve la apelación que hizo la familia del estudiante a la absolución de las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero, acusadas del supuesto homicidio.

Y es que 10 años después, la familia de Luis Andrés Colmenares todavía tiene algunas dudas como qué pasó con la ropa, que consideran pueden ser una prueba del supuesto asesinato.

No obstante, de acuerdo con uno de los abogados de Jessy Quintero, es improbable que el caso Colmenares se reabra, pues “la etapa probatoria está cerrada”.

El penalista añadió que no existe evidencia nueva en este proceso, teniendo en cuenta que una foto que muestra una herida en la cabeza del estudiante, y que circuló recientemente, pese a que se conoce desde 2019, ya fue discutida en una audiencia privada.

Hace poco la familia Colmenares, que ya tiene un miembro en el Concejo de Bogotá, agradeció a través del siguiente video el apoyo brindado y aseguró que seguirá luchando porque haya “justicia”.

Mientras tanto, Oneida Escobar prepara el lanzamiento de su nueva fundación, de acuerdo con CM&, que se dedicará a ” acompañar a otras madres en tres aspectos: judicial, psicológico y espiritual”.