La situación se dio cuando Duzán le preguntó al consejero presidencial para la estabilización y la consolidación si había alguna “falencia del Estado” para no proteger a los exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz.

Ahí, Archila respondió: “Ni la versión que está dando Pastor [Alape] es completa, ni la manera como a usted la han obligado a hacer las preguntas por tener la información…”

Inmediatamente, Duzán interrumpió al funcionario, explotó y le exigió respeto para ella y para su trabajo.

“¡No, no, no. A ver, a ver, a ver! A ver le explico, doctor Archila, a mí nadie me obliga, eso sí se lo digo. No me puede decir que a mí me obligan a hacer las preguntas. ¡No! Yo lo respeto a usted, y usted me tiene que respetar a mí. Usted no me pude decir que a mí me obligan a algo”, aseveró la periodista.