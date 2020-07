La versión que entrega Kevin Téllez, hijo del fallecido, es que su padre fue llevado el 6 de julio a ese hospital, en el sur de la ciudad, por un “dolor abdominal”, y que allí le hicieron varios exámenes.

Así quedó registrado en la historia clínica que el joven le hizo llegar a Pulzo, y en donde se lee que el paciente ingresó “hemodinámicamente estable y sin signos de dificultad respiratoria”, aunque con “dolor en hipocondrio derecho y epigastrio”.

El hombre, según el documento, mostró una “mejoría parcial con manejo analgésico”, y su hijo asegura que “él tenía una arritmia” y que ayer “presentó una fatiga cardíaca”. El hombre fue ingresado a reanimación y horas después falleció.

La queja de la familia Téllez García tiene que ver con que cuando fue a reclamar el cuerpo de su ser querido, la respuesta de la clínica fue que “le tenían que hacer la prueba de COVID-19 porque era sospechoso”.

“Hoy nos dieron el resultado y, según la clínica, salió positiva, y pues a mí se me hace como mal hecho por parte de la clínica porque él no fue ingresado por COVID-19, y no le hicieron tratamiento por eso ni presentó fiebre ni tos”, aseguró el denunciante a este medio.