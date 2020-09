green

En las imágenes aparece en la selva, acompañado de mujeres y hombres armados, y con una imagen de Simón Bolívar y Manuel Marulanda detrás suyo, tal como apareció en agosto de 2019 acompañando a otros exjefes guerrilleros como ‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, que en esta ocasión no hicieron presencia.

En el video, difundido en su totalidad por CM& , Seuxis Pausias Hernández Solarte —como es su nombre real— confirma que esa organización armada se reunió entre el 22 y 24 de agosto para tomar la decisión de “dar continuidad a la lucha armada de las Farc formalizando el relanzamiento y reconstrucción de la organización y sus milicias”, y añadió:

“Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) anunciamos que damos paso a una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias con el comienzo de la ‘Segunda Marquetalia’, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”.

Cabe destacar que la llamada nueva Marquetalia hoy es considerada por la inteligencia militar como una banda criminal dedicada al narcotráfico y sin ideología política.

Aun así, dice ‘Santrich’, sus actos son una “respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de Paz“, firmado en diciembre de 2016 como resultado de los diálogos en La Habana con el Gobierno de Juan Manuel Santos, pues dice que “Duque asegura sin inmutarse que lo que él no firmó no lo obliga” y lo acusó de no respetar los principios de las negociaciones.

Por eso, advirtió a las Fuerzas Armadas que “conocerán una nueva modalidad operativa que —sobre todo— responderá a la ofensiva”, pues dice que decidieron no seguir matando, al tiempo que invita a “los integrantes de la Fuerza Pública” que se unan a ellos.

Además, advirtió que en ese camino buscarán “esfuerzos de unidad con la guerrilla del Eln” y con otros insurgentes y aún así mezcló su discurso con hablar nuevamente de llegar a “un gran acuerdo político nacional”.

Según él, “existen herramientas para seguir intentando una salida concertada” y, extrañamente, su discurso terminó coincidiendo con una de las más recientes propuestas del uribismo: impulsar un proceso constituyente:

“Potenciar nuestras aspiraciones y llevarlas a un nuevo nivel en el que entonces sí una asamblea nacional constituyente representativa y con plenas garantías de actuación, dé un impulso definitivo a las transformaciones culturales que hoy requiere Colombia”.

El exjefe guerrillero, hoy considerado por la justicia como integrante de una banda delincuencial más, es prófugo de la justicia y además fue vinculado por la justicia de Estados Unidos con negocios de narcotráfico en asocio con el régimen de Nicolás Maduro y junto con ‘Iván Márquez’. La justicia de ese país ofreció 10 millones de dólares a quien dé información de los desertores de paz y permita capturarlos.