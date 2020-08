green

“Llega la Policía y nos agrede verbalmente, a mi mamá, a mi hermano, a mi esposa y a mí. Me pide la cédula, yo no la tengo a la mano, pero le doy el número. Me dice que yo no llevaba el tapabocas puesto, efectivamente me lo había bajado para poder respirar porque me sentía mal después de recorrer 35 kilómetros”, relató el hombre, en diálogo con Noticias Uno.

En la grabación, difundida en redes sociales se ve cómo el denunciante es agarrado por el cuello y arrojado al piso por un patrullero.

Allí se escucha como dice: “Me estás ahogando compa, suéltame, suéltame que me estás ahogando, me vas a matar”.

El hombre apuntó, a Noticias Uno, que las agresiones físicas y verbales fueron exageradas y no solo contra él, sino también contra su hermano, quien lo acompañaba. “Vivimos con angustia porque me estaban ahogando, no podía respirar, me sentía muy mal. En el video se ve que yo estoy morado”, sentenció.

Al respecto, la Policía de Cartagena manifestó, al diario El Universal, que ya “se ha iniciado una investigación disciplinaria que determinará si se pudo presentar, con la conducta de los uniformados, una posible extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Finalmente, las autoridades indicaron a ese medio que las grabaciones serán estudiadas y que se hará la indagación “respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados”.