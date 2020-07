green

La carta tiene fecha del 16 de julio de 2020 y va dirigida a la Policía Nacional. La que firma es Jeny Lizeth Brand Zuleta, la joven madre, de 28 años, que tomó la fatal decisión de arrojarse desde el puente de la Variante, en Ibagué, cuatro días después de haber enviado la queja (la tragedia sucedió el 20 de julio sobre las 8:40 de la noche).

La mujer cuenta, según el escrito, que ella estuvo casada con un patrullero que trabaja en Ibagué y que la relación duró 15 años aproximadamente, pero que hace dos años el matrimonio terminó de manera formal en una notaría.

No obstante, Brand Zuleta afirma que luego de la separación continuaron “viviendo hasta enero de 2020”, ya que fruto de esta relación hay una niña de 10 años.

“La relación tuvo un rumbo normal hasta el último año, cuando… empezó a tener cambios en su comportamiento de forma agresiva, lo que conllevó a que me agrediera físicamente alrededor de cinco ocasiones, las cuales nunca denuncié por chantajes que él me hacía diciéndome que si yo lo denunciaba lo iban a echar de la Policía, que íbamos a perder todo…”, se lee en un fragmento de la carta que publicó el medio local.

Además de esta denuncia, la mujer ya se había contactado vía WhatsApp con un mayor de la Policía y con una teniente del área de apoyo psicosocial de la institución, y, de acuerdo con pantallazos de varios chats, los uniformados le dieron respuesta y le pidieron acercarse hasta las oficinas de bienestar social para escuchar la queja.

¿Pero cuál era la razón por la que la víctima buscaba ayuda desesperadamente? Pues porque, según las conversaciones, ella se había dado cuenta de que su expareja “tenía una relación a escondidas… con una patrullera” presuntamente compañera de trabajo, y apenas se estaba enterando.

De hecho, una allegada a la mujer dijo en el medio local que el pasado sábado ella “se había dado cuenta de la infidelidad con la patrullera”, y que ambas fueron hasta el CAI para enfrentarlos.

“Esa mujer se metió en nuestra relación y nos hizo separar… no tenía ni idea de la relación de ellos dos. Me enteré hace poco. He tenido mucha depresión”, escribió Brand Zuleta.

Medios como Ondas de Ibagué también recogieron la información y publicaron pantallazos de mensajes que la mujer dejó en sus redes sociales despidiéndose de sus seres queridos: “Familia, los llevaré en mi corazón”.

Hay que recordar que cualquier persona que esté sufriendo problemas de ansiedad, depresión o algún otro asociado a la salud mental puede comunicarse con las líneas telefónicas que el Ministerio de Salud habilitó en las diferentes ciudades del país, o marcar desde su celular al 192, opción 4.

También puede buscar ayuda en la aplicación Way Pacientes o consultar las preguntas frecuentes alrededor del tema que hay en la página del Gobierno dedicada al coronavirus.

