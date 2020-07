green

La víctima era esposa de un uniformado de la Policía en el departamento, y según la versión que dio a conocer Ecos del Combeima la mujer se arrojó desde la parte alta del puente de la Variante en Ibagué el pasado lunes festivo en horas de la noche, pese a las súplicas de quienes presenciaron el fatal desenlace.

En un principio, medios locales insinuaron que la decisión de la joven madre habría estado motivada por una supuesta infidelidad de su pareja, con la que la estudiante de administración de empresas hoteleras llevaba cerca de 15 años y de cuya relación quedó una niña de 10 años.

Una allegada a la víctima contó, en La Voz del Pueblo, que los problemas por los que atravesaba Brand Zuleta tenían que ver con una tercera persona que se habría atravesado en su relación: una uniformada de la Policía.

“Ella me contó el sábado que se había dado cuenta de la infidelidad con una patrullera que trabajaba con él, me pidió ayuda para perseguir a la muchacha para enfrentarla, la acompañé y fuimos hasta el CAI”, indicó la mujer, a la que el medio identifica como una de sus amigas cercanas.

El portal de noticias reveló unos chats en donde la víctima se contacta con el área de apoyo psicosocial de la Policía de Ibagué (Metib), y allí expone que su esposo la dejó y que ha “tenido mucha depresión” al enterarse de lo sucedido.

“Mi esposo me dejó por otra patrullera… me he comunicado con todo el mundo y nadie me ayuda. Esa mujer se metió en nuestro hogar y nos hizo separar”, se lee en varios de los pantallazos de las conversaciones.

En varios de los chats, que reveló ese medio, se aprecia que a la mujer le pidieron acercarse hasta la oficina de bienestar social para atenderla personalmente, el 15 de junio y el primero de julio, pero ella al parecer no asistió debido a que “estaba fuera de la ciudad”, según se lee en la respuesta que le dio la Policía.

“Por lo anterior, le recomendamos que siga la línea de atención para este tipo de casos debido a la gravedad que usted manifiesta que está pasando”, concluye la contestación.

Pero fue el fin de semana, según La Voz del Pueblo, cuando la situación pasó a mayores ya que la joven presuntamente decidió enfrentar a su pareja, “y en medio de la pelea, este la habría agredido físicamente”.

“Nunca pensé que ella fuera a hacer lo que hizo. Ella ayer me llamó como a las 8:18 de la noche para decirme que habían tenido una discusión, que tuvo que salir corriendo a coger un taxi porque él le iba a pegar, estaba sin plata y sin nada en la calle. Ella me dijo que quería que todo el mundo supiera la clase de persona que era su expareja, por eso hago públicos los pantallazos para que la gente sepa la verdadera razón de la muerte de mi amiga”, manifestó, a ese medio, la denunciante.

Este caso causó conmoción y desconsuelo entre quienes apreciaban a la mujer, sobre todo porque la conocían como una joven trabajadora, estudiosa y con muchos anhelos de terminar sus estudios para sacar adelante a su familia.

Hay que recordar que cualquier persona que esté sufriendo problemas de ansiedad, depresión o algún otro asociado a la salud mental puede comunicarse con las líneas telefónicas que el Ministerio de Salud habilitó en las diferentes ciudades del país, o marcar desde su celular al 192, opción 4.

También puede buscar ayuda en la aplicación Way Pacientes o consultar las preguntas frecuentes alrededor del tema que hay en la página del Gobierno dedicada al coronavirus.

Por ahora, dejamos este video con consejos y frases que pueden indicar que una persona puede estar contemplando la idea de suicidio: