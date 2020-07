En la grabación, difundida por Noticias Caracol, se ve como el sujeto tiene el carro parado al frente de la ambulancia, se baja y comienza a insultar a los paramédicos.

“Iba para el hospital San Carlos con un paciente inestable. El señor aceleró el carro; me cerró en la Avenida Primera de Mayo con carrera 29. Se bajó y me dijo que por qué había pasado por el lado del carro de él, tan cerca. Le dije: ¿lo estrellé?; él dijo: no, no me estrelló”, relató uno de los trabajadores de la salud increpados, en diálogo con ese informativo.