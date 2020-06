En el video, difundido en redes sociales, se escucha cuando un hombre se acerca a la agente y le dice: “Señorita, ¿me puede hacer un favor? Me da su número que la identifica como guarda, porque ese cero cero no puede ser”.

“Estoy ocupada […] pregúntele a mi jefe, porque yo puedo cargar el número que quiera”, responde la mujer, que para ese momento está revisando los documentos de un conductor.

La molestia del hombre que graba tiene que ver con que en la chaqueta de la agente solo aparecen dos ceros como identificación, mientras que sus compañeros tienen tres números: 035, por ejemplo, como se lee en uno de los chalecos.

La respuesta de la uniformada y la insistencia del hombre provocan un alegato en la carretera, y es ahí cuando la mujer muestra su lado agresivo y de autoridad.

“No me toque que me infecta, me está infectando […] a un metro, estúpido. No me pegue”, dice la mujer, que se queja de una supuesta agresión.