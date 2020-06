green

Las aterradoras palabras hacen parte de una hoja en la que también se ve una cruz y le desean que descanse en paz y que compartió el periodista Ricardo Ospina en Twitter.

El hombre, que se describe como un “humilde servidor”, lo acusa de dejar “morir pacientes en la clínica Adela de Char por una negligencia abrumadora que trae sus raíces en otras clínicas”. Allí lanza su principal amenaza:

“Esa negligencia estoy dispuesto a curarla de una sola manera (quiero, deseo y estoy encantado de meterle una bala en esa cabeza esquizofrénica y altiva)”.

Esa, entre otras frases, hace parte de los dos párrafos de insultos y más intimidaciones, que incluyen el uso de armas de fuego y armas blancas. El delincuente dice darle 24 horas al doctor para que renuncie a su trabajo en la clínica o lo lastimará a él y a su familia.

Buelvas parece haber accedido a las amenazas, pues al medio le dijo que tiene dudas sobre seguir con su labor y que no quiere regresar a Soledad a seguir prestando sus servicios en la clínica. Por ahora, quiso contar, se mantendrá en su vivienda de Barranquilla en la que espera tener protección y pidió celeridad en ello.

El texto podría darle pistas a las autoridades sobre quién puede ser el autor, pues se describe como el amigo de un hombre a quien se le murió la mamá. Según dice, el doctor Buelvas se negó a atenderla por ganar más plata en otra clínica.

En un diálogo que tuvo el médico con Blu Radio, emisora donde trabaja Ospina, el doctor apuntó que no mencionan a ninguna paciente en particular, y aunque no aclaró si tiene alguna idea sobre a quién se puede referir, sí contó que ya entregó todos los detalles a la Fiscalía para que adelante la investigación.

