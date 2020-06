El momento quedó grabado en un video que es viral en redes sociales, en donde el patrullero Ángel Zúñiga se solidarizó con las personas que resultaron víctimas de un desalojo en plena época de pandemia por el coronavirus. Según dice, una cosa es el procedimiento y otra cosa es la comida.

Al inicio del video, el uniformado dice que le acaban de dar una orden de ayudar en el operativo en medio de la cuarentena, pero no la cumplió.

“Yo sé que me van a trasladar lejos, lo sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”, dijo el patrullero Zúñiga.