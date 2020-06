green

Lo primero que dice Dávila es que el patrullero es un “orgullo” para la institución, y propone que antes de una sanción por haberse negado a cumplir una orden oficial, a Ángel Zúñiga deberían premiarlo como reconocimiento a su labor humanitaria.

“Gracias… ojalá lo condecoren y no lo castiguen”, escribió la periodista en Twitter.

El mensaje de la directora del canal digital Semana Tv es el reflejo del sentir de miles de colombianos que observaron el video del patrullero, que fue grabado en medio de un desalojo en la ribera del río Pance, en Cali, cuando cuestionaba el procedimiento y entregaba su arma de dotación con el radioteléfono.

“Yo sé que me van a trasladar lejos, lo sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”, aseguró el uniformado, que se solidarizó con las familias que debían sacar de allí por la fuerza.

En el video, ampliamente difundido en redes, el policía asegura que a las familias que habitan allí les van a tumbar sus casas con maquinaria y a arrasar los cultivos de maíz:

“Estamos en plena cuarentena y a esa gente la van a dejar desamparada, sola aquí. Es algo injusto lo que están haciendo, yo soy policía, soy patrullero, y me metí a ejercer este ejercicio es para proteger a los ciudadanos no para ser abusivo contra ellos”, dice Zúñiga.

El patrullero insiste en que lo pueden trasladar por su oposición al desalojo, y dice que la orden es que “sacara a una señora” de su vivienda.

“No lo hice, es algo injusto lo que están haciendo […] y hagan lo que quieran conmigo. Si quieren échenme ya, porque llevo 10 años de patrullero y esto es un abuso”, resalta.

La reacción del patrullero Zúñiga llevó a que su jefe, el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, exaltara el lado humano del uniformado, aunque dejó claro que sus hombres solo estaban cumpliendo con una orden judicial.

“Nunca perdemos nuestra condición humana, pero frente a orden legitima, expedida por autoridad judicial, no tenemos otro camino que garantizar el cumplimiento. Ni el policía ni ningún servidor público puede incurrir en omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”, sentenció el oficial, citado por Noticias Caracol.

Al final, el desalojo se llevó a cabo y el argumento de la Alcaldía de Cali es que se trata de una zona de invasión y que no se permiten los asentamientos subnormales.