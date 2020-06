green

Los artefactos llegaron hace más de una semana para, supuestamente, ayudar a contener la crisis por la expansión del coronavirus, pero la realidad es otra y están acumulando polvo en los almacenes de centros asistenciales como el hospital San Francisco de Asís, informó Noticias RCN.

Resulta que los cálculos fueron mal hechos y los ventiladores no han podido entrar a funcionar porque no hay personal médico que se encargue de ellos. Se tienen que contratar a nuevos funcionarios de salud y, según el medio, eso no ha ocurrido.

El informativo cuenta que en la capital chocoana hay 26 camas para unidades de cuidados intensivos, pero todas están ocupadas. Estas se dividen en 4 clínicas privadas, pero ninguna da abasto.

Esas condiciones en Quibdó cuestan vidas. Juan David Perea, doctor del Hospital Ismael Roldán, le contó al noticiero que “a diario mueren pacientes en la sala de observación a falta de aceptación en instituciones de segundo nivel para ser atendidos”.

La situación está lejísimos de mejorar

El desespero es casi palpable entre funcionarios y habitantes. Una proyección de la Gobernación, citada por Noticias RCN, apunta a que en menos de un mes habría 10.000 contagiados y cerca de 500 muertos.

Es tal la situación, que la Procuraduría General de la Nación levantó la mano para pedir ayuda, pues detalla que el departamento reporta 715 casos, que llenaron las UCI y causaron 21 muertes.

El procurador Fernando Carrillo pidió al Ministerio de Salud que en un plazo de 24 horas lleve a Quibdó un equipo de profesionales para que adelante las “acciones necesarias para conjurar la crisis derivada de la pandemia por la COVID-19, ante el crecimiento exponencial de contagios”.

Como si fuera poco, los médicos no solo tienen que repartir los pocos recursos de los que disponen, sino que deben cuidarse de las amenazas.

En Quibdó han estado circulando audios amenazantes en contra del personal de la salud, haciendo que se enciendan las alarmas, informó Noticias Caracol.

Camilo Hernández, interventor del Hospital San Francisco de Asís, denunció la situación de sus médicos y mencionó la existencia de “combos especializados para matarlos”.