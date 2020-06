La irresponsabilidad de ese grupo de personas hizo que saltaran las puertas del cementerio católico central, que estaba cerrado ante los riesgos propios de la pandemia por el coronavirus, señaló Caracol Radio.

La acción los dejó en riesgo no solo a ellos, si no a toda la comunidad del puerto, teniendo en cuenta la velocidad con que el virus se esparce.

El secretario de Gobierno de Buenaventura, Ulpiano Riascos, le dijo a la emisora que esas personas se treparon por las rejas y violentaron todas las normas establecidas para el control de la COVID-19.

La acción fue tan temeraria que hasta los mismos vecinos la reprocharon. Uno de los habitantes de las zonas cercanas al cementerio le dijo a RCN Radio que en Buenaventura se perdió el respeto a las autoridades.

“La comunidad no está entendiendo que el coronavirus no es un juego y las autoridades, a su vez, no saben si hacer cumplir las leyes o dejar a la población a su libre albedrío”, manifestó el hombre, que no fue identificado.