Los habitantes de esa zona decidieron no quedarse con las manos cruzadas; así que organizaron una ‘vaca’, compraron materiales y se pusieron manos a la obra para arreglar el CAI que quedó destruido en los disturbios de la semana pasada, informó Noticias Caracol.

Regalando elementos como la pintura y las instalaciones eléctricas, reconstruyeron en tiempo récord de 4 días la estructura que es utilizada por el cuadrante de Policía en esa zona del norte de la ciudad, añadió ese medio.

“La Policía nos brinda apoyo y seguridad. No veo la necesidad de atacarlos ni de destruir cosas que son patrimonio. No podemos seguir en estas discordias. Unos cuantos han dañado a la Policía , pero eso va a cambiar”, indicó a ese noticiero Jhon Sáenz, residente de El Codito.

Los habitantes del sector están turnándose de día y de noche para preservar la seguridad del CAI reconstruido y también invitaron a los residentes de otras partes de Bogotá a que hagan lo mismo con las estructuras averiadas.

Este lunes se supo que el costo promedio de reparación de un CAI en Bogotá puede rondar entre los 350 y los 430 millones de pesos, según informó el periodista Félix de Bedout:

Me llama el Coronel Juan Carlos Castellanos, Jefe de comunicaciones de la Policía Nacional. Me informa que el Gral. Gustavo Moreno no ha valorado los daños del CAI de Villa Luz en 1600 millones. Los costos de construcción están entre 350 a 430 millones. Borro trino anterior.

— Félix de Bedout (@fdbedout) September 14, 2020