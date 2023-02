Algunos aplaudieron los trinos de Petro, porque apoyan que el metro sea subterráneo y sus respuestas a declaraciones de la alcaldesa, mientras otros le dan la razón a López, que quiere seguir la construcción como ya está contratada y se mostró en contra de las amenazas de que a la capital le vayan a quitar plata para obras si no hace el transporte como el Gobierno Nacional actual quiere.

La periodista Vanessa de la Torre también habló del tema y, además de comentar lo que está pasando con el metro —pues si hay cambios se podrían seguir retrasando y hasta generar un “detrimento”—, criticó un trino del jefe de Estado porque tiene un grave error de ortografía.

“Estoy viendo un trino del presidente Petro y me dolieron los ojos. […Obra] con ‘H’, me dolieron los ojos”, dijo De la Torre, en la señal en vivo de Caracol Radio, y su compañero Pascual Gaviria intentó defender al mandatario cuya popularidad bajó.

“Creo que es un error de digitación más que de ortografía, porque dice [textualmente]: “Así no se hobra un proceso tranquilo y técnico que iba en favor de Bogotá”, y tiene ese obra con ‘H’. Yo creo que era ‘así no habrá’, creo que se equivocó ahí y le sobró ese se”, expresó Gaviria, que es hermano del ministro de Educación de Petro, Alejandro Gaviria.

Por estas razones abrimos unas mesas de acuerdo con la alcaldesa, una técnica y la otra jurídica, y cuando esperaba su reunión, solo escuchamos frases altisonantes de la alcaldesa en las emisoras. Así no se hobra un proceso tranquilo y técnico que iba en favor de Bogotá — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2023

Eso sí, luego Gaviria reconoció que la redacción de los mensajes del jefe de Estado no suele ser la mejor, a lo que De la Torre agregó que eso podría ser por el afán y el exceso. “También es que si uno manda 30 trinos por minuto […] Toca decir que un poco de calma… que escriba y lea…”, comentó la periodista en la emisora.

Vanessa de la Torre critica a Petro, por terquedad con metro subterráneo

Después de los comentarios de gramática y ortografía, los mencionados sí se centraron en hablar del metro, en lo importante del mensaje, como dijo Gaviria.

“Lo clave de esto, Vanessa, es que él dice que los 23 billones [de pesos] para la segunda línea del metro en Bogotá es una vigencia futura en 2028, que su gobierno acaba en 2026, así que no tiene la potestad, está insinuando, de quitarle esa financiación a la segunda línea del metro en Bogotá. Y, por eso, el presidente dice: ‘Solo escuchamos frases altisonantes de la alcaldesa en las emisoras y se pierde la posibilidad de ese proceso tranquilo y técnico’”, explicó el periodista, pero su colega le refutó la última parte y empezó a cuestionar algunas decisiones del presidente sobre el transporte masivo.

“Es que no es tranquilo ni técnico, es un capricho muy grande; el presidente Petro es un señor de causas, lo sabemos, y a él se le metió en la cabeza su metro subterráneo todo, porque la segunda y la tercera línea están diseñadas subterráneas, esta no”, comentó De la Torre, inicialmente, y continuó manifestando que, si bien está de acuerdo con el jefe de Estado en que el metro debería ser todo subterráneo, hacer eso posible hoy, cuando ya hay estudios y obras adelantadas, no es bueno y traería problemas.

De ahí que, además, la periodista indicó que le parece riesgosa la terquedad del esposo de Verónica Alcocer y hasta la visita que planea hacer a China para dialogar sobre las obras de ese país en Colombia (entre las que estaría incluido el metro de Bogotá).

“Y, sí, de acuerdo, uno quisiera el metro subterráneo todo, [pero] por cosas de la vida, por decisiones que en su momento tomó Enrique Peñalosa, porque no había plata ese año, por un montón de cosas terminó el metro diseñado así. Y el presidente, en su obsesión, está llegando… eso sí, va a ir hasta donde los chinos a negociar una obra, un puente más, 50 colegios, un montón de cosas y, a mí, la verdad, me parece muy difícil por un tema de detrimento y todo esto, pero uno conociendo la terquedad de Petro, no sé”, puntualizó De la Torre en la frecuencia radial.

“Vamos a terminar entregados a los chinos”, cerró Pascual Gaviria en la discusión que hubo en Caracol por los trinos de Petro sobre el metro de Bogotá, al que quisiera hacerle cambios que la Procuraduría ya le pidió sustentar.