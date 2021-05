green

La decisión de la Universidad Sergio Arboleda tiene que ver con un video que se difundió de una clase virtual, en la que un profesor de comunicación social y periodismo reprende a una estudiante por compartir una imagen en la que se incentivaba a salir a protestar.

Al parecer, la alumna envió la foto a un grupo donde estaba incluido el docente—identificado como Eduardo José Marín Cuello— por lo que él le hizo un reclamo. No obstante, los términos que uso no fueron los apropiados.

En la grabación se escucha desde el momento en el que la estudiante se intenta defender diciendo que ella compartió una iniciativa de la Universidad de Magdalena, pero que en ningún momento insinuó que el profesor debía marchar.

La discusión luego giró a las inasistencias de la alumna, al parecer por problemas de conexión, por lo que el profesor le dice que si puede salir a marchar, puede ir a buscar internet en cualquier parte, pero que estaba cansado de que le escribiera a horas no apropiadas.

“Estoy mamado de toda esa … Siempre entra o no entra, después averigua y me escribe a unas hijuepu… horas a las que no le respondo a nadie, sino a ella nada más. Una cosa es ser revolucionario, pero marica sé revolucionario en todo, no por ganar protagonismo”, alegó el profesor.

Terminó indicándole que el grupo no era para compartir sus opiniones personales, como se escucha a continuación:

Esto acaba de pasar en la universidad sergio arboleda de Santa Marta, que profesor sin corazón pic.twitter.com/QBvKxdRLlT — TOMBO (@PAPITOMBO_) May 5, 2021

El video se volvió viral y provocó rechazo en la comunidad educativa, tal y como sucedió con la estudiante de la Universidad del Rosario que se sintió censurada por un profesor.

Por lo mismo, la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta emitió un comunicado en el que anuncia que despidió a Marín Cuello porque su actuación no corresponde “a los principios y valores que caracterizan e identifican a los Sergistas”.

Además, anunció que la alumna tendrá apoyo psicológico y espiritual a través de una línea estudiantil que servirá para otros que pasen por la misma situación.

Este es el comunicado de la Sergio Arboleda: