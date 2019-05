El video muestra cuando un bus con pasajeros (similar a los del sistema masivo) se parte en dos, y aunque ocurrió en 2017 en la ciudad de Palhoca el usuario aseguró que había sido “hoy” en Transmilenio.

Como el video del momento preciso en el que ocurre el siniestro lo graba una persona que va dentro del vehículo, el tuitero aprovechó eso para mostrarse en redes como si él hubiera sido el que captó ese instante.

Incluso, acompañó la grabación con un mensaje que muchos tomaron como si fuera cierto: “Menos mal me dio por grabar, si no mi jefe no me cree que casi muero en Transmilenio… b13 hoy…”, dijo.

En apenas unos minutos, el trino se empezó a difundir y varias personas se lanzaron con críticas hacia el sistema ya que le dieron validez a esa versión.

No obstante, hubo quienes lo advirtieron y Transmilenio decidió salir a ponerle freno a esa polémica y a bajar del bus de la desinformación al tuitero.

“Es claro que no es ninguno de nuestros buses, gracias por tu respuesta, es importante no desinformar a los usuarios con este tipo de acciones para no generar pánico entre los ciudadanos. Agradecemos tu colaboración evitando difundir este tipo de contenidos falsos”, fue el mensaje que publicó la empresa en su cuenta de Twitter.

Luego de quedar al descubierto, el tuitero eliminó el trino, aunque rápidamente publicó otros contenidos en los que muestra su inconformismo con este sistema de transporte.

Este es el video original: