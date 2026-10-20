Un trabajador minero murió en medio de una emergencia registrada en una explotación de Gámeza, Boyacá. La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa se desplazaron al lugar para adelantar las labores de recuperación del cuerpo.

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La entidad entregó detalles preliminares sobre las condiciones en las que operaba la mina y advirtió que, según la información recopilada hasta el momento, el sitio no cumplía con los requisitos exigidos para desarrollar actividades extractivas.

“Se presenta una emergencia en una mina en el municipio de Gámeza, Boyacá, que deja a un trabajador minero fallecido. A esta hora funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo del trabajador”, escribió la entidad en su cuenta de X.

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Según el reporte de la Agencia Nacional de Minería, la explotación donde ocurrió el hecho funcionaba de manera ilegal y no contaba con las condiciones necesarias para operar. La entidad no entregó, en su comunicación inicial, detalles sobre las circunstancias específicas que llevaron a la muerte del trabajador.

La emergencia vuelve a poner la atención sobre los riesgos asociados con las explotaciones que operan por fuera de los requisitos legales y de seguridad. En estos casos, la ausencia de condiciones adecuadas puede exponer a los trabajadores a peligros durante sus labores.

🚨 ATENCIÓN, EMERGENCIA MINERA EN GÁMEZA, BOYACÁ A esta hora se atiende una emergencia minera en el municipio de Gámeza, Boyacá, que deja lamentablemente a un trabajador minero fallecido. Funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo del trabajador. De acuerdo con la información preliminar, la mina no cumplía con las condiciones requeridas para operar y desarrollaba actividades de manera ilegal. Reiteramos el llamado a no ingresar ni realizar actividades en explotaciones mineras ilegales o que no cuenten con las condiciones de seguridad necesarias. — Agencia Nacional de Minería (@ANMColombia) October 20, 2026

Agencia Nacional de Minería hizo llamado tras la muerte del trabajador

Tras reportar el fallecimiento, la ANM pidió a la ciudadanía no ingresar ni desarrollar actividades en minas ilegales o que no cuenten con las medidas de seguridad necesarias.

La entidad reiteró que las explotaciones deben cumplir las condiciones exigidas para operar, con el fin de reducir los riesgos para quienes trabajan en ellas. Por ahora, el reporte sobre lo ocurrido en Gámeza corresponde a información preliminar y no se han divulgado más detalles sobre las causas de la emergencia.

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