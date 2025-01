El niño identificado como Jhon Alexander Torres Yepes, se encontraba departiendo con sus padres en una de las piscinas naturales de Tutuka, lugar ubicado en la vereda La Victoria del corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia, cuando lamentablemente y, a pesar de los esfuerzos de la comunidad y los médicos, murió producto de ahogamiento.

Según explico el comandante de la Policía de Urabá, el coronel William Zubieta, a Blu Radio, el lugar en el que falleció el menor, era un balneario particular que se había adecuado como piscina.

“ Desafortunadamente, se nos presenta un hecho donde un menor de seis años fallece en la jurisdicción de San José de Apartadó, en un balneario particular, donde adecuaron una piscina . Llegó esta familia a pasar la actividad de bienestar y recreación y desafortunadamente en un descuido el menor cae a la piscina”, indicó el coronel.

Adicionalmente, la Policía Nacional, articulado con la Alcaldía de Apartadó y con las entidades correspondientes, hicieron una visita al balneario, al cual al realizar la inspección se constataron que no tenía las condiciones óptimas para operar, procediendo a su cierre.

“Hicieron una visita, inspeccionaron el lugar, no tiene unas condiciones de seguridad óptimas, no aplica y no tiene los protocolos establecidos, por lo cual se procedió a un cierre indefinido, mientras que se establece la responsabilidad de los hechos”, explicó el uniformado.