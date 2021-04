green

La semana pasada la alcaldesa Claudia López le planteó al Gobierno Nacional otra cuarentena que contemplaba un esquema de 4×3: 4 días laborales y 3 días de confinamiento.

Luego del análisis, el Ministerio de Salud admitió dicha propuesta pero con ligeros cambios. El Distrito proponía cerrar de viernes a domingo y el Gobierno aprobó que el cierre fuera de sábado a lunes, incluyendo el regreso del pico y cédula.

El fin de semana, en términos generales los ciudadanos de Bogotá cumplieron tranquilamente la cuarentena pero este lunes la situación se salió de control por cuenta de la movilidad de los miles de bogotanos que salieron a trabajar.

Tanto en la mañana como en la tarde los bogotanos vivieron horas caóticas en Transmilenio y las críticas no se hicieron esperar, en especial por cómo el sistema manejó la situación al contemplar una operación de domingo, por la cantidad de gente que estaría en casa, y no como la de un día que no dejaba de ser laboral.

En Blu Radio cuestionaron la decisión de poner en toque de queda a la ciudad este lunes sin tener en cuenta los miles de capitalinos que tendrían que asistir a la oficina por orden de sus superiores así la empresa no estuviese entre las excepciones planteadas en el decreto.

Ante la duda, el ministro Ruiz contestó que, en primer lugar, la cuarentena debía ser de tres días según los análisis del comité epidemiológico, y detalló por qué no pudo decretarse un día antes:

“Porque para el momento que se tomó la decisión los comerciantes que dan abasto de alimentación a toda la ciudad compran desde el primer día para toda la semana. La cadena de provisión de alimentos se va haciendo todos los días… si comenzábamos la medida desde el jueves [a medianoche] corríamos el riesgo de dejar sin abasto todo el fin de semana a la ciudad”.

En ese sentido, la decisión les dio tiempo a los comerciantes para comprar lo necesario y poder tener oferta de los productos que serían necesarios para el confinamiento de los bogotanos.

Sin embargo, no se le planteó la duda al ministro sobre los efectos que tendrán las aglomeraciones del día en el transporte masivo por la movilización de más de medio millón de bogotanos (solo en Transmilenio) y qué se tiene previsto para frenar la posible ola de contagios, en medio del tercer pico que dejó a Bogotá con 3.298 pacientes nuevos este 12 de abril.

En cuanto a si la fórmula se repetirá el fin de semana que viene, el ministro dijo que se está estudiando y se tomará la decisión en conjunto con la Alcaldía el próximo miércoles.

A esa reunión, Claudia López llegará con las propuestas que se discutan en el Comité Epidemiológico Distrital que se cumplirá en la mañana de este martes, y que se espera se le anuncien a la ciudad en el transcurso del día.